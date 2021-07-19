شكرا لبحثكم عن خبر مهران القباطي ينجو من القتل في نقطة عسكرية بشبوة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية العميد مهران القباطي من محاولة اغتيال فاشله بعد إطلاق جنود نقطة عسكرية تتبع اللواء 21 ميكا في مدينة عتق النار على سيارته من مسافة صفر رغم وجود بلاغ عملياتي بالمروره مع مرافقيه .

وقالت مصادر مقربة من العميد مهران إنه ولدى مروره من نقطة اللواء 21 الواقعة بعد جسر السلام تمت مباشرته باطلاق أعيرة نارية بالسلاح الخفيف والمتوسط على سيارته ومن مسافة صفر، الا انه نجا فيما أصيب أحد مرافقيه