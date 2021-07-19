شكرا لبحثكم عن خبر برلماني بارز في صنعاء يكشف عن الدولة التي تدعم الحوثيين ويعلنها صراحة: لا دخل لصالح .. وهذا هو الغريم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف برلماني يمني في صنعاء عن الدولة التي تدعم مليشيا الحوثي الإرهابية، وكيف تتخلص المليشيات من معارضيها.

وانتقد البرلماني "أحمد سيف حاشد" في سلسلة تغريدات وصفها بأنها "غير مشفرة" ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وعبثها وتلاعبها بالوظيفة العامة.

وأشار حاشد، إلى أنه في الوقت الذي قُطعت مرتبات الموظفين منذ سنين، هناك موظفون جدد لديهم أكثر من 4 رواتب، وأن مراهقين لم يبلغوا العشرين عامًا حصلوا على وظائف حكومية، إضافة إلى موظفين جدد أصبحوا وكلاء وزارات ومدراء عموم، مضيفًا: صرنا غنيمة حرب وما يحدث بحق شعبنا مرعب ومريع.

وخاطب البرلماني حاشد مليشيا الحوثي قائلًا: لا دخل لصالح بفشلكم وفسادكم وقد آلت إليكم السلطة كلها.. مشيرًا إلى أن حكاية "العدوان" باتت شماعة المليشيات للتغطية على فشلها وفسادها.

وأكد أن مليشيا الحوثي تتلقى الأموال من دولة قطر وتوزع على خصومها تهمة التخابر، وتعتبر من يكشف فسادها مخبرًا وتجب معاقبته.