شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل يصدر عدد من التوجيهات العاجلة لمواجهة كارثة غرق ناقلة نفط بميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص - عدن

أصدر الدكتور عبدالسلام صالح حميد وزير النقل عدد من التوجيهات العاجلة لتلافي كارثة غرق ناقلة نفط في ميناء عدن.

وجاء في الوثيقة الموجهه إلى الرئيسين التنفيذيين لمؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية عدد من التوجيهات العاجلة حول غرق الناقلة ديا في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن كالتالي:

1- العمل بصورة مشتركة للنزول الى موقع الناقلة لتقييم الاضرار البيئية واتخاذ ما يلزم بإخراجها من منطقة المخطاف لتجنب ما قد تسببه من إيقاف وإعاقة لحركة السفن الى أرصفة الموانئ، ورفع تقرير عاجل عن تقييمكم وما يمكن عمله من قبلكم بهذا الشأن.

2 - استدعاء الوكيل الملاحي لشركة عبر البحار المالكة للسفينة ليتحمل مسئولياته في معالجة المشكلة والاضرار الناتجة عن ذلك.

3- أتخاذ الاجراءات اللأزمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة عبر البحار الراسية في منطقة رمي الخطاف - ميناء عدن بسبب عدم اهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.