شكرا لبحثكم عن خبر تحديد موعد صلاة العيد في العاصمة عدن .. تعميم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مكتب أوقاف عدن يصدر تعميم لتحديد توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك عدن - خاص أصدر الدكتور محمد حسين الوالي مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة عدن تعميم في توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك. وجاء في نص التعميم : بالاشارة الى الموضوع أعلاه ومنعا لأي خلاف قد يحصل في توقيت صلاة عيد الأضحى فإننا نحدد التوقيت بما هو معتاد ومتعارف عليه عند الكثير وهو ما بين الساعة السادسة الى الساعة السادسة والنصف.

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