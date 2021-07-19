شكرا لبحثكم عن خبر توزيع كسوة العيد ل"٨٠٠يتيم ويتيمة بمحافظتي عدن ولحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

دشنت مؤسسة السناء للتنمية والاعمال الانسانية بالتعاون مع معمل امل وجمعية العائدين لأرض الوطن مشروع اعضاء إتحاد الحرفين محافظة عدن توزيع كسوة العيد ل"٨٠٠"يتيم ويتيمة بواقع "٤٧٠" بنت و"٣٣٠" ولد في العاصمة عدن وبعض مديريات محافظةلحج وعلى نفقة فاعل خير.

وفي تصريح لوسائل الاعلام اوضحت الاستاذة / سناء المقبلي رئيسة مؤسسة السناء للتنمية والاعمال الانسانية ان مشروع توزيع كسوة عيدالاضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١م يتميز بأن كسوة العيد من الانتاج المحلي الذي تميز. بالجودة ومراعاة. الذوق المحلي وكان للفئات العمرية من سن ٢-١٤ سنة. حيث تم شراء وتوفير القماش وكل مستلزمات الخياطة ومن تم القيام بعملية تفصيل وخياطة الملابس بالكامل من قبل المعمل الخاص بالخياطة التابع للمؤسسة "معمل صناعة امل" الذي قمنافيه بتدريب مئات المستفيدات منذثلاث سنوات تحت اشراف مباشر لجمعية العائدين الى ارض الوطن .. وقد هدف المشروع على رصد مكافأة مالية للاتي قمن بتفصيل وخياطة كسوة العيد ل٨٠٠ يتيم ويتيمة مع تحقيق الاستفادة للعدد كبير من النساء العاملات.في معمل الخياطة.

بالاضافة الى تشجيع المنتج المحلي والذي يرفد الاقتصاد الوطني،

وعبرت سناءالمقبلي رئيسة مؤسسة السناء للتنمية والاعمال الانسانيةعن خالص شكرها وتقديريها لفاعل الخير الداعم للمشروع الذي جاء تواصلا لمشروعي توزيع التمور والارز في رمضان الكريم، داعية المولى الكريم ان.يجعله في ميزان حسناته وحثت جميع التجار وفاعلين الخير والمنظمات الدولية لتشجيع دعم المنتج المحلي ..

كماعبرت.عن شكرها للمؤسسات التي شاركت في عملية توزيع كسوة العيد للايتام وفقا لنتائج.المسوحات الميدانية للايتام التي قامت بهاتلك المؤسسات وهم كالتالي :

*مؤسسة عدن لكفالة الأيتام عدد( ٢٠٠)

*مؤسسة الساحل التنموية عدد(١٠٠)

*مؤسسة لاجلك ياعدن عدد (١٠٠)

*مؤسسة البر والاحسان عدد(٥٠)

*جمعية العائدين للوطن عدد(١٥٠)

*مؤسسة شباب عدن (٤٠)

* محافظة لحج عدد (١٢٠)

*مبادرة إحسان التطوعي (٤٠)

من جانبها الاستاذة /هدى رئيسة جمعية العائدين لارض الوطن

اشادت بدورفاعل الخير الداعم لمشروع.توزيع كسوة العيد للايتام واليتيمات والذي ادخل البسمة والفرحة على وجوه هؤلاء الاطفال والفتيات ممن فقدوا اباءهم،وليعيشوا فرحة العيد بين اوساط الاطفال بكل سعادة وسرور مشيرة الى تجاوز الصعوبات التي واجهة العمل من انقطاعات متكررة للكهرباء وكذا غلاء الاسعار ومع تكاتف الجميع تم انجاز "٨٠٠" في غضون اسبوعين ليتم التوزيع قبل حلول ايام عيدالاضحى المبارك.