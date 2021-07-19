شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية: بنك الطعام اليمني يدشن مشروع توزيع المساعدات النقدية للاسرالأشد فقرا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

برعاية الاستاذ / ابوبكر باعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن رئيس مجلس امناء بنك الطعام اليمني.

دشن صباح اليوم بالعاصمة عدن بنك الطعام اليمني "YFB" مشروع توزيع المساعدات النقدية للاسرالفقيرة والاشدفقرا في مدينة عدن, بتمويل من مؤسسةصلة للتنمية.

وفي تصريح لوسائل الاعلام اوضح المديرالتنفيذي لبنك الطعام اليمني / سامي قاسم أن تدشين مشروع توزيع المساعدات النقدية والذي يشمل "٧٨" من الأسرالفقيرة والأشدفقرا وليستفيد منه"٣١٢" شخصا من تلك الأسر المستهدفة، يأتي برعاية كريمة من رئيس مجلس ادارة الغرفة التجاريةوالصناعيةبالعاصمة عدن ورئيس مجلس امناء بنك الطعام اليمني الاستاذ/ ابوبكرباعبيد، وبتمويل كريم.من مؤسسةصلةللتنمية،ضمن برامج الشركاء في مشاريع العشر.من ذي الحجة1442ه والخاصة بالمساعدات النقدية للاسرالفقيرةوالاشدفقرا في العاصمة عدن.

وذلك استشعارا من الشركاء في مساعدة الاسر الفقيرة في تخفيف الاعباء عليهم خصوصا في ايام عيد الاضحى المبارك.معبرا عن شكره لكل من تعاون واسهم في انجاح المشروع الخيري وفي المقدمة الاخوة في مؤسسة صلة للتنمية الداعمين للمشروع ممثلة بالشيخ باشماخ،والاستاذ ابوبكرباعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجاريةوالصناعية ورئيس مجلس امناءبنك الطعام الذين كان لهم الفضل بعدالله في رسم.البسمة على وجوه الحالات المستفيدة من توزيع المساعدات النقدية للاسرالفقيرة والاشد فقرا.

مؤكدا ان الايام القادمة ستشهد العديد من المشاريع الخيرية والانسانية بغرض تقديم المساعدات سواء النقدية او الاغاثية والايوائية اوفي المجالات الاخرى كالصحة والتعليم وغيرها.

وقد عبرعدد من المستفيدين والمستفيدات عن شكرهم وتقديرهم لكل من بنك الطعام ومؤسسة صلة على هذه اللفتة الانسانية الكريمة والتي ادخلت الفرحة والبهجة على نفوس افراد تلك الاسر التي تستحق فعلا مثل هكذا من الرعاية والدعم والاهتمام.

سائلين الله للداعمين والمنفذين ان يزيدهم من فضله وان يجعل ذلك.في ميزان حسناتهم.

حضر عملية التوزيع اعضاء.فريق بنك.الطعام المنفذ للمشروع وعدد من مندوبي وسائل الاعلام.المختلفة.