شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسات نسوية تختتم تنفيذ مشاريعها لمواجهة كوفيد 19 في أربع محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

اختتمت المؤسسات والجمعيات المنضوية ضمن مشروع "نساء في مواجهة كوفيد-19 (نسمة ١٩)"، تنفيذ مشاريعها وأنشطتها التي قدمتها في إطار المشروع المُنفذ في أربع محافظات، هي: "عدن، لحج، أبين، والضالع".

ومشروع "نساء في مواجهة كوفيد 19" تنفذه مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women، وتمويل صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF.

وهدف المشروع إلى تعزيز 20 مؤسسة وجمعية نسوية متعثرة في المحافظات المستهدفة على تنفيذ مشاريع تنموية لمواجهة كوفيد 19 وأي أوبئة أخرى، بناءً على معايير ومواصفات معينة.

ورصدت الجهة المنفذة للمشروع "مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش" منح مالية للمؤسسات التي تم قبول مشاريعها المقترحة؛ لتنفيذ مقترحاتها كلٌ في مجتمعه المحلي، بما يتناسب والاحتياجات الخاصة بمواجهة كوفيد 19، وذلك بعد تدريب مكثف في التعزيز المؤسسي للمؤسسات والجمعيات المحلية الشريكة.

حيث تم قبول المشاريع المقدمة وتقييمها وتنفيذ نزولات ميدانية إلى المحافظات للتأكد من مستوى إنجازها وافتتاحها بشكل رسمي.

كما هدف المشروع إلى إحياء عمل وأنشطة المؤسسات والجمعيات النسوية في المحافظات الأربع، والتي تأثرت بتوقف مشاريعها نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19.