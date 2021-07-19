شكرا لبحثكم عن خبر وكيل أول محافظة أبين يوجه بصرف راتب شهرين لعمال الصرف الصحي بمديرية لودر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه وكيل أول محافظة أبين الشيخ وليد بن ناصر الفضلي بصرف راتب شهرين لعمال الصرف الصحي في مديرية لودر لضمان توفير خدمات الصرف الصحي بمدينة لودر التي تعتبر مركز تسوق لسكان مديريات مودية والوضيع خاصة؛ فضلا عن أن العمال مقبلين على عيد الأضحى المبارك في حين لم تصرف رواتبهم.

وقال مدير مكتب وكيل أول محافظة أبين، الشيخ جعفر سعيد، إن مبادرة الشيخ وليد الفضلي جاءت لقاء ما يبذله عمال الصرف الصحي من خدمة عامة أساسية للمجتمع، يتعرضون خلالها لمخاطر صحية قد تكلفهم حياتهم؛ فضلا عن أن المبادرة من شأنها اعانة العمال على الاستمرار في العمل لما فيه صالح المديرية وأهلها.

مشيرا إلى أنه وبتوجيه من الشيخ وليد الفضلي تم تسليم مبلغ 800 الف ريال لمدير عام مديرية لودر عوض علي النخعي ومدير صندوق النظافة الاخ سالم العود ليتم صرفها على عمال الصرف الصحي وميزانية تشغيلية لمعدات الصرف الصحي بمدينة لودر بعد أن وصل حال العمال لوضع سيء بعد توقف رواتبهم لنحو أربعة أشهر.

وعبر عمال الصرف الصحي عن بالغ سعادتهم وعظيم شكرهم وامتنانهم للشيخ وليد الفضلي لاستشعاره بالمسؤولية تجاههم بعد أن تم تهميشهم وتجاهل حقوقهم لأربعة أشهر تذوق وتجرع فيها أهاليهم مرارة الجوع دون أي تدخل من اي جهة مسؤولة في المحافظة.