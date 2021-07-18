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نهاية هذا الشهر.. بلادنا تحصل على المزيد من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

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قالت وزارة الصحة اليوم الأحد، إن اليمن يتوقع الحصول على دفعة ثانية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية هذا الشهر من خلال خطة برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات عالمياً.

 

وقال متحدث إن من المتوقع أن يحصل اليمن على 151 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة من إجمالي 504 آلاف جرعة في نهاية المطاف.

 

وتلقى اليمن 360 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا في مارس (آذار) من خلال برنامج كوفاكس.

 

ومن المتوقع أن يحصل على دفعة أخرى من جرعات أسترا زينيكا عبر كوفاكس في أغسطس (آب)، وفقاً لوزارة الصحة اليمنية.

 

وسجلت لجنة الطوارئ المعنية بمكافحة فيروس في اليمن أربع حالات إصابة مؤكدة اليوم الأحد، ولم تسجل أي وفاة.

 

وسجلت 6981 إصابة و1368 حالة وفاة إجمالا حتى الآن، على الرغم من أن الرقم الحقيقي يُعتقد على نطاق واسع أنه أعلى من ذلك بكثير إذ أن الحرب قيدت إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 وتسجيل الإصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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