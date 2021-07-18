توزيع كسوة العيد لعدد 460 من الأيتام وذوي الهمم في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ بمحافظة المهرة، اليوم، توزيع كسوة العيد المقدمة من مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، لعدد 460 مستفيدا من الأيتام وذوي الهمم المعاقين والصم والبكم في عموم مديريات المهرة، تحت شعار "عيدكم عيدنا"، وذلك بمشاركة وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري.



وأشاد الوكيل الجعفري، بالجهود الإنسانية للمؤسسة وتقديم خدماتها واهتمامها بشريحة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين لزرع الإبتسامة والبهجة عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك .. منوها بأهمية مثل هذه تنفيذ المشاريع الخيرية لتخفيف معاناة تلك الشريحة في المجتمع.

حضر التوزيع نائب مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل في المهرة سالم سويلم، ونائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد في المهرة محمد الشاووش، والمدير التنفيذي لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً محمد جباز والمديرة التنفيذية لمؤسسة فينا خير فاطمة خوار.