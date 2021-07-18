وزير التربية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم التعليم في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق العكبري، اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون عبر الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون لدعم القطاع التعليمي.



وتلقى وزير التربية دعوة من السفير البريطاني لحضور مؤتمر حول التعليم والذي ينعقد في لندن خلال يناير 2022م.

وأكد الوزير العكبري حرص الوزارة على خلق المزيد التعاون والشراكة بين البلدين للمساهمة في خلق الخطط التطويرية للوزارة لاستقرار العملية التربوية والتعليمية.. مشيرا الى أهمية استمرار البرامج التي تستهدف نوعية التعليم وتجويد مخرجاته، واستدامة تطبيق البرامج خاصةً في مجال تأهيل وتدريب المعلمين.

من جهته أوضح السفير البريطاني أهمية الشراكة ودور بلاده في دعم التعليم من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي يقيمها المجلس الثقافي البريطاني.. مشيرا إلى حرص بريطانيا واستعدادها إلى تقديم كل أوجه التعاون عبر مؤسساتها المختصة لقطاع التعليم باليمن.