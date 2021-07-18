الرئيس هادي يجري اتصالين هاتفيين بنائبه ورئيس الوزراء للإطلاع على مجمل الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالا هاتفيا بنائبة الفريق الركن علي محسن صالح، للإطلاع على مجمل التطورات على الساحة الوطنية، ومستجدات الأوضاع العامة في المحافظات المحررة وبمقدمتها جهود تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والانتصارات المحققة على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا في مختلف جبهات القتال ولا سيّما محافظة مأرب.



واطلع رئيس الجمهورية، من نائب الرئيس على الجهود المبذولة في التعامل مع التطورات والمستجدات المختلفة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وكذا المستجدات الأخيرة في مختلف جبهات القتال في محافظتي مأرب والبيضاء، وتحقيق أبطال قوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، انتصارات ميدانية على المليشيا الحوثية الإيرانية وتحرير مناطق ومواقع إستراتيجية، وكذا جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بتكاتف جميع القوى الوطنية وباشراف ورعاية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووجه فخامة الرئيس، بمضاعفة وتكاتف جهود الجميع وتعزيز العمل الوطني وتوحيد الجهود في ظل هذه المرحلة والظروف الاستثنائية الراهنة للمضي قدما في مواجهة التحديات الماثلة في مختلف مجالات الحياة والتخفيف من معاناة المواطنين، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، اتساقا مع الجهود الدولية والإقليمية في الدفع نحو تحقيق الحل السياسي في ظل استمرار التعنت الحوثي بإهدار فرص السلام.

وفي السياق، أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالجوانب الاقتصادية والخدمية والأوضاع والاستقرار ا لأمني والخدمي المطلوب والملبي لطموحات وتطلعات شعبنا وفي حدوده الممكنة.. حاثاً على بذل مزيد من العمل وتظافر الجهود بين الحكومة والمجتمع لتحقيق التطلعات المأمولة .

واطلع فخامة الرئيس، من رئيس الوزراء على الجهود الحكومية في تخفيف معاناة المواطنين لاسيّما الاقتصادية والخدمية، والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل مواجهة انهيار العملة المحلية ودعم الحكومة لجهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة والعمل على ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة، وكذا توجيه دعوة للدول الشقيقة والصديقة لتقديم دعم عاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني اليمني.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة وأهمية تماسك كافة القوى الوطنية وتوحيد مسارها لمواجهة التحديات المختلفة وفقا للإمكانيات المتاحة للعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وانعكاس آثارها على صعيد الحياة المعيشية اليومية للمواطن وتوحيد الجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب .