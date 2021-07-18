العقيلي: الحوثي لوث مديرية رحبة بالألغام والفرق الهندسية بدأت بأعمال النزع والتطهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن مليشيا الحوثي الانقلابية لوثت مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب بالألغام والعبوات الناسفة.



وأكد العميد العقيلي، في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الهندسية شرعت في نزع الألغام والعبوات الناسفة لفتح الطرقات وتطهير الأماكن الآمنة التي تمكنت من الوصول إليها في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحريرها وتأمينها.

وأوضح أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع عشرات الألغام تنوعت بين فردية ومضادة للدروع وعبوات ناسفة ذات أحجام كبيرة وأشكال مختلفة منها ما صممته المليشيا على شكل أحجار لغرض التمويه وهو ما يجعل المواطنين أكثر عرضة للخطر لعدم قدرة التعرف عليها.

وأشار مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي، إلى عدم تسجيل أي حادث أو حالة إصابة بالألغام والعبوات أو يتم العثور عليها قبل دخول مليشيا الحوثي إليها وتلويثها لتلك المديرية بالألغام والعبوات الناسفة، وتسببت في مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

ودعا العميد العقيلي، المدنيين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو الدخول الى الاماكن والطرق المشتبه تلوثها، وإبلاغ الجيش والمقاومة ليتم التعامل معها وتأمين المناطق، مؤكداً وجود أماكن وطرقات محتمل تلوثها بالألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا الحوثي وبكثافة عالية وبطرق عشوائية وأخرى منتظمة.