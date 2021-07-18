هادي يطلع على العمليات العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اجرى الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة مساء اليوم اتصالات هاتفية كلاً على حده بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير عزيز، للوقوف على مختلف المستجدات والاطلاع على تطورات الاوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات.



وحمل الرئيس نقل تحياته الى حماة الوطن ومقاومتها الباسلة من كل اطياف شعبنا اليمني شيوخ وشباب المرابطين على ثغور اليمن والذين يجترحون ببسالة المواقف البطولية ويقدمون دروس التضحية والفداء لنصرة وطنهم ومجتمعهم.

واشاد رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العز والكرامة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية تجاة شعبنا وطننا وهويتنا.. مثمناً في ذات الصدد مواقف الشرفاء من ابناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل والضالع وغيرها من المحافظات واسنادهم لقوات الجيش الوطني في الدفاع عن حياض الوطن.

واكد الرئيس ان التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الايرانية التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الابرياء والنازحين بمأرب سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل وستظل تضحيات وصمود الابطال محل تقدير واعتزاز كافة ابناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.. مشدداً على اهمية مواصلة تلك البطولات وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية لعودة اليمن الى العهود الظلامية.

وثمن مواقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم لأبطال الجيش الوطني شركائنا في الهوية والمصير المشترك.

من جانبهم عبرا وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة عن شكرهم وامتنانهم لاهتمام فخامة الرئيس بمتابعة سير العمليات العسكرية وتطورات الاوضاع على مختلف الصعد متمنين له موفور الصحة والسعادة والعودة الحميدة مع انتصارات مبشرة متزامنة مع اعيادنا الدينية والوطنية مؤكدين وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعه الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الايرانية.. مشرين الى المعنويات العالية التي يتمتع بها الابطال في مختلف الجبهات.

ناقلين تحيا المرابطين من ابناء الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الشرفاء من ابنا وطننا العزيز المعطاء