العرادة يلتقي بالفريق المكلف بإعداد ملف إدراج مواقع مأرب الأثرية على قائمة التراث العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

التقى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم ، بالفريق المكلف بإعداد ملف إدراج المواقع الأثرية في محافظة مأرب إلى قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو).



وخلال اللقاء استمع المحافظ العرادة من الفريق العلمي المكون من خبراء آثار لشرح موجز عن نتائج الزيارات الميدانية إلى معبدي أوام وبرآن وسد مأرب القديم ومدينة مأرب القديمة، بالإضافة إلى توصيات الفريق ومقترحاته المتعلقة بالحماية والإدارة السليمة لتلك المواقع الأثرية بما يفي بمتطلبات وشروط لجنة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.

وأكد محافظ مأرب استعداد السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية في المحافظة تسهيل مهام الفريق وتنفيذ كافة التوصيات والمقترحات المقدمة منه بما يسهم في تسجيل تلك المواقع الأثرية ، كونها شواهد تاريخية على حضارة سبأ القديمة كواحدة من أعظم الحضارات الإنسانية على المستوى العالمي.

مشيداً بجهود وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وسفير بلادنا لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح ودورهما في العمل من أجل تحسين الأداء وتطوير العمل في الجوانب ذات الصلة بالآثار ، وحرصهما على إدراجها في قوائم التراث العالمية.