شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ صالح مصلح البحش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى ريدان ونصير وصهيب البحش، عزاهم فيها بوفاة والدهم الشيخ صالح مصلح ناصر البحش، والذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وإصلاح ذات البين.

