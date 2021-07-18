شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء يستعرض تطورات الأوضاع ويتخذ عدد من القرارات والإجراءات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والمستجدات الأخيرة في جبهات القتال والأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية، واتخذ عدد من القرارات والإجراءات بشأنها.



وأحاط رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، أعضاء المجلس، بالتطورات على مختلف الاتجاهات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مشيرا الى العمل الجاري مع المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية وكل القوى السياسية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله، بما يمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والمضي في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزراء بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية، مؤكدا أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات القائمة أمام الحكومة تتطلب التماسك وتوحيد المسار لكافة القوى الوطنية تجاه تلك التحديات والتركيز على تنفيذ اتفاق الرياض ودعم معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتطرق رئيس الوزراء الى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى لمواجهة انهيار العملة المحلية، والتنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة بما في ذلك ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة.. مجددا الدعوة للدول الشقيقة والصديقة لتقديم دعم عاجل حتى لا يحدث إنهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني.

وأشار رئيس الوزراء الى تطورات الأوضاع على صعيد المواجهات العسكرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية وما أحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من انتصارات ضد هذه المليشيات خاصة في جبهات مأرب.. لافتا الى الجهود الدولية والإقليمية في الدفع نحو الحل السياسي واستمرار التعنت والرفض من قبل مليشيا الحوثي.

وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة.. مؤكدا على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى بما يؤدي الى استقرار صرف العملة الوطنية، والتي تنعكس باثارها على معيشة وحياة المواطنين اليومية.

وتحدث عدد من وزراء الوزارات الخدمية والاقتصادية، عن الجهود المبذولة في الجوانب الخدمية والتحديات القائمة والامكانيات المطلوبة لتجاوزها بما في ذلك تامين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية، وضبط أسعار السلع وتحقيق الاستقرار التمويني، إضافة الى دعم جهود البنك المركزي لمنع تدهور سعر صرف العملة الوطنية.. وأكد المجلس على الوزارات المعنية مضاعفة جهودها وتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية في اعمالها، والاطلاع عن قرب على احتياجات المواطنين ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، عن المستجدات الميدانية للجبهات في محافظتي مارب والبيضاء ومختلف الجبهات والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها ابطال الجيش الوطني بإسناد من المقاومة الشعبية ورجال القبائل وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لخوض معارك الشرف والبطولة دفاعاً عن كرامة ومستقبل الشعب اليمني ضد المليشيات الانقلابية.. موضحا خارطة التقدمات الميدانية الكبيرة التي تحققت في جبهات مأرب، والمعارك المستمرة حاليا وسط تقدم ثابت لابطال الجيش الوطني والمقاومة والقبائل وانكسارات وهزائم مليشيا الحوثي، إضافة الى ما حدث في البيضاء.

وثمن المجلس عالياً التضحيات الكبيرة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني، في مواجهة المليشيات الانقلابية الحوثية ببسالة وشجاعة وبدعم واسناد فاعل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزراء، الاعلام والثقافة والسياحة، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة، النقل، الأوقاف والإرشاد، والتربية والتعليم، تتولى دراسة احتياجات ومتطلبات الجيش الوطني واوضاعه من مختلف الجوانب، والرفع الى المجلس بتقرير متكامل للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وكلف المجلس لجنة وزارية من وزراء الشباب والرياضة، الخدمة المدنية والتأمينات، الصحة العامة والسكان، والشئون القانونية وحقوق الانسان، لتقصي الحقائق حول الأوضاع في جبهات محافظة البيضاء، وما حدث فيها، والاحتياجات اللازمة للجبهات المختلفة فيها، والرفع بها الى المجلس للمناقشة والاقرار.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، حول التطورات على المستوى السياسي، وفي مقدمتها ترشيح مبعوث اممي جديد لليمن، وتعامل الحكومة مع الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام.. لافتا الى التحركات الدبلوماسية المبذولة مع الدول الشقيقة والصديقة ونتائج التواصل في هذا الجانب.

ورفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبرت البرقية عن أحر التهاني وأصدق التبريكات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.. مؤكدة على أهمية استلهام شعائرها العظيمة في تجسيد قيم المحبة والتآخي بين المسلمين، والوعي بقضايا الوطن والدفاع عن مصالحه.