شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع 1581 لغمًا وعبوة ناسفة خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تمكن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 1581 لغمًا وذخائر غير متفجرة خلال الفترة من 10 حتى 16 يوليو 2021م .



وتنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و 1.013 لغمًا مضادًا للدبابات، و558 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع حتى الان 263 ألفًا و428 لغمًا وعبوة ناسفة وذخائر غير متفجرة.