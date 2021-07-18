شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرة حوثية مسيرة بنيران الجيش جنوبي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قالت مصادر ميدانية، إن دفاعات الجيش الوطني، تمكنت قبل قليل من مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي جنوبي محافظة مأرب.



وأوضحت أن الطائرة كانت تستهدف مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني، قبل أن يتم اسقاطها بمنطقة المشيريف في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وتدور اشتباكات عنيفة منذ أيام في الحدود الجنوبية الغربية لمحافظة مأرب، حيث تحاول مليشيا الحوثي استعادة مناطق خسرتها خلال الأيام الماضية في عمليات مباغتة للجيش الوطني، في مديرية رحبة جنوب غرب المحافظة