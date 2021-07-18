اجتماع بعدن يناقش خطة وزارة الصحة لاستقبال الدفعات الجديدة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت اجتماع مشرتك للجنة الفنية و"كوفاكس" اليوم بعدن برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي ما تم إنجازه من اعمال ميدانية لمجابهة كوفيد 19 وحملة التحصين ضد الفيروس ابتداء من 20 أبريل 2021م حتى اليوم.



وخلال الاجتماع الذي ضم شركاء القطاع الصحي من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، تطرق وكيل الوزارة الى ما تم إنجازه والنسب المحققة في حملة التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد.. موضحا ان اجمالي اللقاحات 360 الف جرعة تم إعطائها للفئات المستهدفة خلال حملة التلقيح.

وجرى مناقشة خطة وزارة الصحة والترتيبات لاستقبال لقاح جونسون أند جونسون ذو الجرعة الواحدة والمتوقع وصوله نهاية يوليو باجمالي 151 الف جرعة كمرحلة اولى من الكمية المقدمة لليمن عبر حلف كوفاكس والتي تقدر بـ 504 الاف جرعة ستصل على مراحل بالإضافة إلى 360 الف جرعة من لقاح استرازينيكا الدفعة الثانية والمتوقع وصولها مطلع اغسطس القادم.