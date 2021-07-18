نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء الركن محمد سرور علي

وأشار نائب رئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في المؤسسة العسكرية وبناء الدولة وكفاءته في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طول مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالحكيم سرور وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد سرور علي.

محمد يوسف

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