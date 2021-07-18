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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء الركن محمد سرور علي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالحكيم سرور وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد سرور علي.
وأشار نائب رئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في المؤسسة العسكرية وبناء الدولة وكفاءته في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طول مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن.
وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة ابناء ردفان،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.