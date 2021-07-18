وزير الاعلام يدين اقتحام قيادي حوثي لمنزل مواطن بمدينة اب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اقتحام القيادي في مليشيا الحوثي المدعومة من ايران والمعين مشرف على مكتب الأوقاف المدعو بندر العسل، ومعه عشرات المسلحين منزل المواطن محمد سعيد الدعاس بمدينة اب، وخلع باب المنزل وهدم أجزاء منه، وتهديده بالقتل، وترويع اسرته، والتهجم عليه بلغة عنصرية ومناطقيه.



واوضح ان جريمة انتهاك حرمة منزل الدعاس ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سلسلة الجرائم والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها أبناء محافظة ومدينة ‎اب، التي باتت مرتع لأعمال السلب والنهب والسطو على الاراضي والممتلكات وفرض الجبايات من قبل مشرفي المليشيا الحوثية.

‏وحذر الارياني مليشيا الحوثي الارهابية من التمادي في جرائمها وانتهاكاتها التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء المحافظة، ودعاها الى قراءة التاريخ جيدا.

وأكد ان ‎محافظة إب التي رفدت معركة التصدي للمشروع التوسعي الايراني واستعادة الدولة بعشرات الآلاف من المقاتلين الابطال بمختلف الجبهات، لن تستكين وستعلن عن قريب كلمتها الفاصلة.