تخرج دفعتين من لواء حماية المنشآت النفطية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تخرجت اليوم دفعتين من اللواء الأول والمكلف بحماية المنشآت النفطية بمحافظة شبوة.



وفي الحفل اكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق اهمية بناء قدراتها البشرية والمادية وتمكينها من القيام بواجباتها الوطنية في حماية وحراسة المنشآت النفطية بالمحافظة، والذود عن حياض الوطن ومصالحه العليا والدفاع عنها.

حضر الحفل قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش، ونائب مدير امن المحافظة العميد احمد الاحول، وقائد اللواء الاول لحماية المنشآت النفطية العميد ناصر بن عيدروس وعددا من القيادات الادارية والامنية والعسكرية بالمحافظة.