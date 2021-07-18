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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية، مستجدات فيروس كورونا في اليمن اليوم الأحد، 18/تموز/2021، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (4) حالات إصابة مؤكدة على النحو التالي:
(2) تعز
(1) شبوة
(1) حضرموت
تم تسجيل (3) حالات شفاء جميعها من حضرموت.
لم تُسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم.
وتم إجراء (1548) فحص اليوم
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6981) منها (1368) وفاة و(4159) تعافي