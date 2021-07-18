مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

نشرت السلطات الصحية، مستجدات فيروس كورونا في اليمن اليوم الأحد، 18/تموز/2021، والتي جاءت على النحو التالي:

