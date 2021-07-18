منظمة إنقاذ: نصف مليون طفل في اليمن فقدوا التعليم الرسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت منظمة مهتمة بالطفولة عن مليون و700 ألف طفل نازح في اليمن يعانون من انقطاع الخدمات، بينهم نصف مليون لا يستطيعون الحصول على تعليم رسمي.



وقالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن مليوناً و700 ألف طفل نازح في اليمن انقطعت عنهم الخدمات الأساسية، بينهم نصف مليون حرموا من تعليمهم الرسمي.

المنظمة أوضحت أن 115000 طفل اجبروا على الفرار من منازلهم خلال العام 2020، بسبب ضغط العنف المتصاعد، لا سيما حول مناطق مأرب والحديدة وحجة وتعز، فيما اضطر حوالي 25000 طفل وعائلاتهم إلى مغادرة منازلهم في النصف الأول من العام 2021.

ومع استمرار العنف في البلاد وإجبار الأطفال وعائلاتهم على ترك منازلهم، توقعت المنظمة ان تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النازحين لا يتمتعون بإمكانية الوصول الكافي إلى الأساسيات مثل الطعام والمياه النظيفة والتعليم.

ووفقا للمنظمة، يضطر الأطفال في تلك المخيمات إلى المشي لعدة ساعات بحثا عن حطب لطهي الطعام، ومياه شرب آمنة، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من بينهم لا يمتلكون خيارات سوى العمل لمساعدة أهاليهم في تحسين مستوى الدخل.

ودعت المنظمة إلى الوصول الكامل إلى مجتمعات النازحين، لتحسين الخدمات للأطفال في المخيمات.

وبسبب الهجمات الحوثية المتواصلة في مناطق متفرقة من البلاد، هناك ما يقارب من أربعة ملايين يمني نزحوا من منازلهم إلى محافظات أخرى