شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف الأعيان المدنية بالجبلية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الأحد 18 يوليو/تموز 2021، خلال الساعات الماضية، استهداف الأعيان المدنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وذكر مصدر محلي في الجبلية، أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها بمختلف أنواع العيارات المتوسطة على منازل المواطنين في المنطقة، بصورة كثيفة تسببت بحالة من الخوف والهلع في صفوف السكان القاطنين في منازلهم.

ويأتي ذلك بعد ساعات من استهداف مماثل شنته المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية المكتظة بالأهالي الواقعة شرق مركز مدينة التحيتا