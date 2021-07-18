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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، استقرارها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 52884 ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 48474ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 46278ريالاً 51.42$
الذهب عيار 18 39663ريالاً 44.07$
أوقية الذهب 1644867ريالاً 1827.63$