تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، استقرارها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

