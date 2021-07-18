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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، استقرارها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 

 

الوحدة                               ريال يمني                دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24                  52884 ريالًا                58.76$

 

الذهب عيار 22                   48474ريالًا                53.86$

 

الذهب عيار 21                   46278ريالاً                51.42$

 

الذهب عيار 18                    39663ريالاً               44.07$

 

أوقية الذهب                      1644867ريالاً            1827.63$

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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