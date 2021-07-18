الأرصاد يتوقع تساقط الأمطار الغزيرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، استمرار الأجواء الممطرة على مناطق واسعة من البلاد، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأضاف في النشرة الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار الأجوار الممطرة وتشكل السحب الطبقية التي تتخللها السحب الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ولفت المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار غزيرة ترافقها العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وانخفاض درجات الحرارة والإشعاع الشمسي على الهضاب الداخلية من محافظة المهرة شرقاً وحتى الضالع غرباً وعلى المحافظات الغربية من لحج جنوباً وحتى صعده شمالاً.

كما يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مع رياح هابطة تعمل على إثارة الأتربة على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، والجوف.

وحذر المركز المواطنين من الأمطار شديدة الغزارة والسيول الجارفة بالشعاب والوديان في تلك المحافظات، والسائقين في الطرقات الملتوية والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية ومن الانزلاقات الصخرية أثناء هطول المطر