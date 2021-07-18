مبعوث الولايات المتحدة لدى اليمن يشدد على إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد المبعوث الأمريكي، تيم ليندركينغ، على أهمية إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية لضمان الإغاثة الدائمة لجميع اليمنيين.



جاء ذلك خلال لقائه عددا من الخبراء المختصين بالوضع الاقتصادي عبر تقنية 'الاتصال المرئي'.

وبحث اللقاء تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية أمام النقد الأجنبي في ظل انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مقتصب، أن "ليندركينغ" بحث مع الخبراء أهمية إعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد كعنصر مركزي في جهود السلام باليمن.

وأكد الخبراء على أن الإمداد المستمر للسلع الأساسية أمر بالغ الأهمية.