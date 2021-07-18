الأجهزة الأمنية بتعز تغلق 80 محل صرافة لمنع التلاعب بأسعار الصرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 ـ تعز

أغلقت الأجهزة الأمنية، أمس السبت، 80 من محلات الصرافة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، ضمن حملة لمنع التلاعب بأسعار صرف العملات.



وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن “الحملة الأمنية وإدارة مباحث الأموال العامة بشرطة تعز، أغلقت 80 محل صرافة مُخالِفة وغير مرخصة بالشمع الأحمر، بموجب أوامر النيابة، وذلك بالشراكة مع مندوبين من نيابة الأموال وفرع البنك المركزي اليمني في المحافظة”.

ونقل الموقع عن قائد الحملة الأمنية العقيد نبيل الكدهي قوله إن “الحملة مستمرة بالشراكة مع الأجهزة المعنية بهدف الحفاظ على أسعار العملة ومنع التلاعب بأسعار الصرف، بما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني”.

ومنذ أيام، يشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث تجاوز سعر الدولار ألف ريال، وسط موجة سخط في البلاد