الارياني يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مليشيا الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للاعتبارات الانسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم واهاليهم‏.

وحمل معمر الارياني، مليشيا الحوثي المسئولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل" بمن فيهم الآف الاسرى من عناصرها الذين وقعوا في قبضة الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

كما حمل الارياني، المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن سلامة المئات من المختطفين السياسيين والاعلاميين والصحفيين والناشطين الذين اقتادتهم من منازلهم ومقار اعمالهم في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، لمبادلتهم باسرى الحرب‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة القيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الارهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم، ولم شملهم باهاليهم.