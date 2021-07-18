إنجاز 55% من مشروع صيانة وتأهيل الشارع العام لمنطقة روكب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتأهيل الشارع العام لمنطقة روكب بمدينة المكلا 55%، بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وبإشراف مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، وبتنفيذ من مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات.



وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية على المشروع المهندس نائف صالح بن شملان أن المشروع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عبارة عن بلاطات خرسانية واسفلت، وتم إضافة ملحق قسم ثاني للمشروع، بقيمة إجمالية للقسمين بلغت 588,640 دولار، مضيفاً أن المشروع يتكون من بلاطات خرسانية وبردورات وطبقة اسفلتية، لافتاً بأنه سيتم استكمال كافة الأعمال بالمشروع خلال فترة تمتد من شهرين إلى ثلاثة شهور.

وعبّر المهندس بن شملان عن خالص شكره وتقديره لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الذي يولي مشاريع الطرقات اهتمام كبير في مدينة المكلا وعموم المحافظة، مثمناً مساعيه وحرصه ومتابعته على تنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل للطرقات.