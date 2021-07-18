اتلاف كميات من المواد منتهية الصلاحية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 - القطن

أتلف أمن مديرية القطن، يوم أمس، كميات من المواد الغذائية والكمالية الاستهلاكية المنتهية الصلاحية بمديرية القطن.



حيث قام مبروك بن طشة مدير مكتب الصناعة والتجارة، وعبدالرحيم ربيع باخميس مديرمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، وعدد من المختصين باتلاف وإحراق كميات مختلفة من المواد الغذائية و الاستهلاكية بعد تجميعها في نزولات التفتيش الميدانية على المحلات التجارية والبقالات في أوقات سابقة.

وتشمل الكميات التالفة المضبوطة، عصائر، بسكويت، زبدة، حليب، فول ، بازيليا، مكرونة، شاي ، شوكولاته، معجون طماطم زيتون اسود، كريمات، حقين، شوفان، كاستر بودر.