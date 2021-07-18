شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي نظيره الباكستاني بوفاة الرئيس الاسبق ممنون حسين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى نظيره رئيس جمهورية باكستان الإسلامية فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، بوفاة الرئيس الباكستاني الاسبق ممنون حسين.

