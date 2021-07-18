شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي نظيره الباكستاني بوفاة الرئيس الاسبق ممنون حسين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى نظيره رئيس جمهورية باكستان الإسلامية فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، بوفاة الرئيس الباكستاني الاسبق ممنون حسين.
وقال رئيس الجمهورية : أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بأحر التعازي وصادق المواساة .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.