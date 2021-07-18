تدشين صرف المكرمة السعودية لمنتسبي الجيش والأمن بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، وقائد قوات التحالف العميد الركن عودة صالح العنزي، اليوم ، عملية صرف مكرمة "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز" لمنتسبي وحدات وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة.



وقال الوكيل الأول : في هذا اليوم ونيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ندشن مكرمة خادم الحرمين الشريفين للشعب اليمني التي تأتي قبيل عيد الأضحى المبارك وفي ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ، مؤكدا بأن هذا العطاء الجديد ليس غريبا على حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي سباقة لفعل الخير دائما وتقف إلى جانب الشعب اليمني.

وثمن بن عويّض الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة لليمن بشكل عام والمهرة على وجه الخصوص، معبرا عن امتنان وشكر السلطة المحلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما يقدمونه من دعم وإسناد.

كما عبر الوكيل بن عويّض عن ارتياحه لسير عملية الصرف بصورة منتظمة وسلسة وفي أجواء هادئة وإجراءات صحية مشددة وللجهود التي تبذلها لجنة الصرف في تسهيل ومساعدة المستفيدين وتجاوز أية صعوبات.

من جانبه أوضح رئيس أركان كتيبة المهام الخاصة ضابط أمن لجنة صرف الرواتب المقدم فهد عبدالله الحبشي ، بأن عملية الصرف التي بدأت اليوم ستتواصل بحسب البرنامج الزمني المعد من قبل السلطة المحلية و التحالف وقادة الوحدات العسكرية والأمنية وستستأنف بعد عيد الأضحى المبارك لبقية الوحدات ، مشيدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية من دعم متواصل لليمن في مختلف المجالات.