اختتام  دورتين تدريبيتين في "الوورد والكسل" بفرع شركة النفط بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 - الغيضة

اختتمت بفرع شركة النفط اليمنية بمحافطة المهرة الدورتين التدريبيتين في برنامج معالج النصوص (الوورد) وكذا دورة برنامج معالج الجداول (الإكسل) التي نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بفرع شركة النفط فرع محافطة المهرة برعاية المدير العام المهندس محسن علي بلحاف.



وفي حفل الاختتام أوضح محمد احمد كلشات نائب مدير عام الفرع للشؤون الإدارية والفنية بأن هذه الدورات جاءت ترجمةً لاهتمام فرع الشركة بالتدريب المستمر ومتابعة بناء قدرات موظفيها لتطوير العمل وتحقيق نتائج أفضل والرقي بعمل الشركة , داعياً المتدربين للاستفادة من محتوى الدورتين وتطبيقها في العمل .

من جانبه قدم الأستاذ غسان عبدالله حسين مدير إدارة التدريب بفرع الشركة شكره وتقديره لقيادة الشركة متمثلة بمديرها العام المهندس محسن علي بلحاف في إقامة هذه الدورات التي هدفت إلى بناء قدرات المتدربين ليصبح المتدرب في نهاية الدورة قادراً على استخدام برنامج الوورد وكذا برنامج الإكسل بكافة جوانبه لتمكين وتوظيف هذا البرامج في المعالجة الحاسوبية للبيانات والنصوص.