القميري يفتتح قسم الأشعة بمستشفى حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

افتتح أحمد سعد القميري أمين عام المجلس المحلي بمديرية حوف، قسم الأشعة بمستشفى حوف الريفي برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بعد الإنتهاء من إعادة تأهيله وتوريد الطابعة الخاصة بأفلام الأشعة بتمويل من السلطة المحلية عبر شركة النفط اليمنية ، فيما تركيب الأشعة الرقمية الحديثة مقدمة دعما من سلطنة عمان الشقيقة عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.



واستمع القميري إلى شرح مفصل من قبل مدير المستشفى الأخ حسن نصيب حسين عن قسم الأشعة بعد تجهيزه وإعادة ترميم الغرفة الخاصة بالأشعة وكذا تجهيز ملحقاتها وتوريد الطابعة الخاصة بالأشعة عبر شركة النفط بالمحافظة وتركيب أشعة رقمية حديثة ثابتة من نوع Shimadzu ومتنقلة التي قدمت مكرمة من سلطنة عمان الشقيقة مطلع هذا العام عبر الهيئة العمانية.

وأوضح الجهود التي بذلتها شركة النفط من أجل إنجاز هذا المشروع الذي سيخفف العبء على المواطنين وسيساعد المختصين في تشخيص الحالات المرضية، كما بين مدير مستشفى حوف التعاون المستمر من قبل شركة النفط بالمحافظة مع إدارة المستشفى في تنفيذ ودعم العديد من المشاريع ومتطلبات المستشفى , مشيداً بالجهود والمتابعة الحثيثة من قبل مكتب الصحة بالمحافظة ودعم واهتمام السلطة المحلية للمستشفى لما تمثله المديرية من أهمية كبوابة للوطن وقبلة سياحية يحتم الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات فيها بشكل مجاني.

وقدم القميري شكره للأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وشركة النفط اليمنية فرع المهرة متمثلة بالمدير العام المهندس محسن علي بلحاف ، كما قدم الشكر لحكومة السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق على دعهم وتقديمهم جهاز الأشعة السينية الحديث , مبيناً حجم الخدمة التي ستقدمها هذه الأشعة بمستشفى حوف وتخفيفها الأعباء عن المواطنين.