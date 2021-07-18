شرطة السير بمديرية الغيضة تنفذ الخطة المرورية لما قبل عيد الأضحى 1442هـ لشوارع المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذت ادارة شرطة السير بمديرية الغيضة الخطة المرورية لما قبل عيد الأضحى المبارك 1442هـ على مسارات متعددة لشوارع مدينة الغيضة للحد من الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المرور والمشاة ، وذلك استناداً للخطة المرورية التي أعدتها إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة.



وأوضح مدير شرطة السير بالمديرية الملازم حسين أحمد المراني، بان الخطة تم وضعها وفقاً وما يتطلبه الواقع ونظراً لضيق الشوارع بحيث يكون شارع بن يماني خاص بدخول الواصل من المديريات على أن يكون الخروج من البريد صوب حارة السادة ويكون مسارا واحداً فقط ، وإغلاق شارع المعلم كليا من الساعة 4:00 إلى 10:00 مساءً وجعله للتسوق، واغلاق تقاطع فندق خليفة وجعل الخارج من سوق الذهب يميناً إلى المغسله وحافة كلشات.

وأضاف المراني: بأن هذه الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة ومدير شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري للحد من الاختناقات المرورية والازدحام في الأسواق ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا.

ونوه إلى أن الخطة شملت عدة مسارات بسبب ضيق الشوارع وعدم وجود مواقف ، داعيا جميع السائقين والمواطنين إلى التعاون مع الإدارة لإنجاح الخطة لما فيه المصلحة العامة.

كما شكر المراني رجال المرور ضباطا وأفراداً الذين يبذلون جهودا كبيرة حتى في وقت الأمطار وسيتم تكريمهم في نهاية الخطة عقب عيد الأضحى.

وأشار المراني إلى من ضمن أهداف الخطة التعميم لأصحاب المحلات التجارية منع وقوف السيارات امام محلاتهم نظرا لضيق الخط حتى يستفيد المتسوقون من المساحة عند نزول عائلاتهم في ظل الإقبال المتزايد على الأسواق من قبل المواطنين الذين يقصدون مدينة الغيضة للتبضع وشراء احتياجات العيد بأعداد كبيرة ومن مختلف مديريات المحافظة.