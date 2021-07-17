استفادة اكثر من 16 ألف مريض من عيادات مركز الأورام السرطانية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بلغ اجمالي عدد المستفيدين المترددين على عيادات المركز الوطني لعلاج الاورام السرطانية بوادي حضرموت خلال النصف الاول من العام الحالي 2021م 16الف و 540 مريض من الذكور والإناث .



وورد في تقرير صادر عن المركز وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان من إجمالي الحالات المترددة على المركز بلغت 9940 من الإناث و 6600 من الذكور، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة خلال تلك الفترة 186 مريض منهم 103 ذكور.

واوضح التقرير، ان جهاز أشعة الماموجرام المجانية قام بالكشف خلال نفس الفترة لعدد 128 حالة من الاناث فقط ، فيما استفادت أربعة آلاف و 861 حالة من خدمات المختبر المجاني التابع للمركز منها الفين و 796 حالة من الإناث، بينما بلغت الحالات المستفيدة من الصيدلية المجانية بالمركز خمسة آلاف و 232 حالة منها ثلاثة آلاف و18 حالة من الإناث .

واشار التقرير، الى ان العيادات المتخصصة بالمركز استقبلت خلال النصف الاول من العام 2021م ثلاثة آلاف 929 حالة ، منهم ألفين و505 من الإناث، وتم حقن ألف و 548 من الجرعات الكيماوية توزعت بين 934 من الاناث و614 من الذكور.