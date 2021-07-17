شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد سرور علي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى عبدالحكيم ووليد وجياب محمد سرور والى ابناء ردفان والوطن عامة وذلك بوفاة والدهم مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد سرور علي.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية واسهاماته في بناء الدولة ومؤسساتها العسكرية وتبؤه عدد من المواقع القيادية العسكرية طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء .. معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.