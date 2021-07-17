وصول ثالث دفعة من المواطنين اليمنيين العالقين في الهند إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، الدفعة الثالثة من المواطنين اليمنيين العالقين في الهند، وضمت 153 عالقا، ليبلغ إجمالي عدد العالقين العائدين نحو 456 عالقا.



وتواصل اللجنة الإشرافية لإجلاء وإعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الهند برئاسة الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء عزيز ناشر، وكافة الجهات المختصة وفي مقدمتها الصحية، جهودها لإعادة العالقين واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة العائدين من فيروس كورونا.

وأكد عزيز ناشر، سير إجراءات إعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الهند إلى أرض الوطن بالشكل المطلوب .. مشيدا بجهود كافة الجهات المعنية والطواقم الطبية والفنية والأمنية من خلال القيام بالترتيبات اللازمة لنقل العالقين من الهند عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية واستقبالهم في مطار عدن الدولي، ومن ثم نقلهم إلى المحجر الصحي بأحد فنادق عدن واتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية وتقديم الرعاية لهم حتى مغادرتهم إلى منازلهم.