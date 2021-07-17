نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ سعد صالح أسعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سعد صالح أسعد، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى العميد الركن عبدالوهاب سعد صالح أسعد وإخوانه، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء والنضال الوطني، وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.