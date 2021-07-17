السلطة المحلية بسيئون تغلق محلات الصرافة غير الرسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أغلقت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت (شرق البلاد)، اليوم السبت عددا من محلات الصرافة غير الرسمية في مدينة سيئون، وذلك للحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف.



ووفق وكالة "سبأ" الحكومية فقد "نفذ البنك المركزي فرع سيئون، حملة تفتيش ومسح ميداني لمحلات الصرافة الغير رسمية بمدينة سيئون بمشاركة نيابة الاموال العامة وبمساندة الامن والتي تم على اثرها اغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة للقوانين".

وأوضح مدير عام البنك المركزي فرع سيئون "أحمد جمعان" الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة.

وأشار جمعان وفق الوكالة الى أن "الحملة أسفرت عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محلات الصرافة المخالفة".

ولفت الى أن "الحملة ستواصل عملها بعد اجازة عيد الاضحى المبارك وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء".

والأيام الماضية أغلق البنك المركزي اليمني ونيابة الأموال العامة والسلطات المحلية في في عدن وتعز والمهرة، عددا من شركات الصرافة، بالتزامن مع تراجع العملة المحلية امام العملات الأجنبية