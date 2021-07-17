شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصناعة والتجارة بتعز يحدد أسعار اللحوم لعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ تعز

حدد مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز أسعار اللحوم لعيد الأضحى المبارك.



وكما جاء في مذكرة للمكتب فأنه وطبقا لقانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك فقد ألزم مكتب الصناعة والتجارة بائعي اللحوم بإشهار الأسعار وفي مكان بارز، حيث حدد سعر الكيلو 8000 ريال.

وأهاب مكتب الصناعة والتجارة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو التوجهَ لأقرب مركز شرطة .

وتشهد أسعار الأضاحي لهذا العيد ارتفاعا كبيرا، يقابله عجز كبير من قبل المواطنين عن الشراء