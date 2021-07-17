شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت 17 يوليو، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة.



وأفادت مصادر محلية في التحيتا، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة بالأهالي الواقعة شرق مركز المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاستهداف الحوثي خلف خوفاً وهلعاً في صفوف الأهالي لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي ممارسة وارتكاب أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في مختلف مدن محافظة الحديدة، مخلفة آلاف الضحايا