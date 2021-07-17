مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت 17 يوليو/ تموز 2022م، تسجيل 5 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19)، من اجمالي 15 حالة اشتباه.



وذكرت اللجنة، أن مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 15 حالة اشتباه جديدة في تعز والضالع وحضرموت، بينها 5 حالات مؤكدة جاءت في الأخيرة.

وأضافت اللجنة أنها سجلت حالتي وفاة في كل من لحج وحضرموت، بالإضافة إلى حالتي شفاء إحداهما في الأخيرة والأخرى في المهرة.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق المحررة 6977، منها 1368 حالة وفاة، و4156 حالة شفاء