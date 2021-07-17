قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في مأرب وقتلى الحوثيين بالعشرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سقط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، السبت 17 يوليو/تموز 2021، خلال تحرير مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري، أن أفراد القوات الحكومية والقبائل واصلوا التقدم في الجبهة الجنوبية من عدّة محاور وتمكنوا من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وأفاد المصدر، بأن العشرات من مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أفراد القوات الحكومية والقبائل وبغارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة.

ولفت إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لأفراد القوات الحكومية والقبائل وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الإيرانية