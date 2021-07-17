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الجيش والمقاومة يحرران مواقع استراتيجية جديدة غرب مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة واصلوا التقدم في الجبهة الجنوبية من عدّة محاور وتمكنوا من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل احمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مارب والبيضاء".

 

وأضاف المصدر" أن العشرات من مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية والتي استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة".

 

وأشار المصدر، إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الإيرانية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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