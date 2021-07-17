شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش والمقاومة يحرران مواقع استراتيجية جديدة غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة واصلوا التقدم في الجبهة الجنوبية من عدّة محاور وتمكنوا من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل احمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مارب والبيضاء".

وأضاف المصدر" أن العشرات من مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية والتي استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة".

وأشار المصدر، إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الإيرانية.