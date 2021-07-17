الجراد الصحراوي يهاجم مزارع في يافع بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365 ـ أبين

هاجمت أسراب من الجراد الصحراوي، صباح السبت 17 يوليو/ تموز الجاري، محاصيل زراعية في مساحات واسعة بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وذكر مزارعون محليون، أن أسراباً من الجراد الصحراوي، هاجمت صباح السبت، مساحات واسعة من مزارعهم في مناطق حطاط الركب، جنوب غربي مديرية سرار يافع.

المزارعون أوضحوا أن تلك الأسراب هبطت على المحاصيل الزراعية فور وصولها والتهمت المحاصيل في مساحات كبيرة منها، ملحقة فيها اضراراً بالغة، في حين ما تزال أعداد كبيرة منها تحلق في الجو.

وحاول مزارعو تلك المناطق مكافحتها بالطرق التقليدية بواسطة ادخنة الأخشاب، إلا ان ذلك لم يأت بالنتائج المرجوة.

وتمثل مناطق فرش امرواضة وحلاف في حطاط، موطنا ملائما لهبوط تلك الاسراب لما تمتاز به من سهول واسعة ومزارع خصبة.

ويعد هذا الهجوم الثاني، بعد هبوط اطنان منها العام الماضي في ذات المنطقة وتسببها باتلاف العديد من المزارع وتكبيد المواطنين خسائر فادحة