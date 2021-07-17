شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورتين تدريبيتين لموظفي فرع شركة النفط بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بفرع شركة النفط اليمنية بمحافطة المهرة، اليوم، الدورتين التدريبيتين في برنامج معالج النصوص (الوورد) وكذا دورة برنامج معالج الجداول (الإكسل) لموظفي الشركة والتي نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بفرع الشركة.



واوضح نائب مدير عام فرع الشركة للشؤون الإدارية والفنية محمد كلشات، بأن الدورتين التدريبيتين تاتي ترجمة لاهتمام فرع الشركة بالتدريب المستمر ومتابعة بناء قدرات موظفيها لتطوير العمل وتحقيق نتائج أفضل..داعياً المتدربين للاستفادة من محتوى الدورتين وتطبيقها في العمل .